Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи, находящаяся в США в связи с проведением заседания ГА ООН 14−30 сентября 22 сентября, провела встречу с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало.

President-ksgov.net Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи попросила у коллеги поддержки в программе лоббирования признаний Косово в Африке. Глава Косово подчеркнула, что целью Приштины является вступление в евро-атлантические структуры.

Косово и Гвинея-Бисау установили дипломатические отношения в 2018 году. Днем ранее, 21 сентября, Османи потребовала помощи в получении новых признаний Косово в Африке у президента Коста-Рики Карлоса Альварадо.