Скопье, 26 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Северной Македонии 25 сентября в результате исследования 4633 образцов выявили 392 новых носителя коронавируса. 339 пациентов в стране выздоровели. За день зарегистрировали смерть 20 носителей вируса.

Tamara Saveska Тетово, Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 12 240. Около половины случаев, то есть 5689, приходятся на Скопье.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 189 551 случай заражения. С начала пандемии 170 734 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6577. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово.