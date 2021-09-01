Мадрид, 1 сентября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли 70% населения Испании, сообщил 1 сентября испанский премьер-министр Педро Санчес на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

«70% населения Испании сейчас полностью вакцинированы», — написал Санчес.

При этом он выразил благодарность национальной службе здравоохранения Испании.

Напомним, ранее премьер-министр Испании отмечал, что двумя дозами вакцины привиты от коронавируса более 90% жителей Испании в возрасте от 40 лет, а более 70% испанцев в возрасте от 12 до 29 лет прошли как минимум первый этап вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавируса в Испании было выявлено около 4,9 млн случаев заражения COVID-19, из которых более 84,4 тыс. закончились смертью пациентов.