Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Украинцы — не антисемиты и не нацисты, их называют так пропагандисты «из некоторых третьих стран», заявил 1 сентября президент этой страны Владимир Зеленский в Музее Холокоста в Вашингтоне.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, на Украине у «поклонников идей нацизма, ксенофобии и неравенства» «нулевые шансы» влиять на общество и политику.

«Уверенный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые называют украинцев иногда нацистами, иногда антисемитами, очевиден: украинцы выбрали меня (человека с еврейскими корнями — прим. ИА REGNUM) президентом Украины», — сказал Зеленский.

Он добавил, что «в душе украинского народа, который пережил на своей земле Бабий Яр», не может быть и «зародышей антисемитизма и нацизма» - «ни в сердце, ни в душе».

Напомним, ВСУ уже семь лет ведёт военные действия против республик ДНР и ЛНР, которые отделились после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Под обстрелами украинских боевиков погибают мирные жители. При этом украинские власти утверждают, что воюют в «российскими агрессорами» и призывают тех, кто считает себя русским, уезжать в Россию.

Украинские власти не смущает и то, что страну с момента госпереворота покинули миллионы людей. Несмотря на то, что большинство проживающих на Украине говорят по-русски, на русском языке запрещено говорить в парламенте и на госслужбе.

Напомним также, что нынешняя украинская власть прокладывала себе дорогу «наверх» на так называемом евромайдане, а также в Мариуполе и в Одессе, причём неонацисты, орудовавшие там, так и не понесли наказания.

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