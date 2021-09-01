Киев, 1 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Нацизм проиграл и проиграл навсегда, однако его сторонники и проявления существуют до сих пор в разных странах, но только не на Украине, заявил президент Зеленский во время выступления перед лидерами еврейских организаций в Музее Холокоста в Вашингтоне 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

Зеленский заявил, что роль и влияние сторонников нацизма в современной Украине «меньше, чем ноль».

«Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем никаких шансов. А убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые иногда называют украинцев нацистами или антисемитами, очевидна — украинцы избрали меня президентом Украины», — сказал он.

В своей речи глава Украины отметил, что у народа не может быть зародышей нацизма или антисемитизма на генетическом уровне — «не может быть ни в душе, ни в сердце украинского народа, который пережил на своей земле Бабий Яр».

ИА REGNUM напоминает, что по мнению экспертов, украинский национализм трансформируется в реальный фашизм. В июле большой резонанс в стране вызвала новость о том, что в городе Кременчуг (Полтавская область) на детской площадке плиткой выложили свастику, после чего в соцсетях констатировали, что «черная плесень нацизма пожирает тело Украины».