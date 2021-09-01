Пекин, 1 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Необходимо расследовать все массовые убийства, совершенные военными США и их сателлитами за 20 лет войны в Афганистане, заявил 1 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь изданию Global Times.

Iecs США против Китая

По его словам, все убийства мирных жителей Афганистана надо тщательно расследовать, а затем привлечь виновных к ответственности.

«Военные США ушли из Афганистана, но преступления, совершённые ими и их союзниками за 20 лет против мирных жителей, должны быть тщательно расследованы, а убийцы — привлечены к ответственности», — заявил Ван Вэньбинь.

Отмечено, что, по данным МИД Китая, за время пребывания войск США в Афганистане погибло не менее 47 тыс. мирных жителей этой страны.

Напомним, американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях против членов Международного уголовного суда, которые попытаются предпринять какие-либо юридические действия в отношении военных преступлений, совершенных военнослужащими США.