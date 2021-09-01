Бишкек, 1 сентября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Киргизии планирует продлить период освобождения от налога на добавленную стоимость импорт сахара — до 30 сентября, а также растительного масла — до 31 декабря.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сахар

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В ведомстве такую инициативу объясняют тем, что согласно прогнозам, уже третий сезон подряд будет продолжаться сокращение производства сахара по всему миру из-за неблагоприятных погодных условий.

ИА REGNUM напоминает, что 31 августа 2021 года истек срок действия постановления правительства Киргизии об введении нулевой ставки НДС на завозимые из-за рубежа сахарный песок и растительное масло.

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