Москва, 1 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в июне 2021 года выросла на 3,6% по сравнению с маем, а рост в годовом выражении ускорился до 4,9% с 3,3% месяцем ранее. Такие данные приводятся в опубликованном 1 сентября докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

За первое полугодие 2021 года реальные зарплаты выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июне, по оценке ведомства, составила 58 782 рубля.

В номинальном выражении среднемесячная начисленная зарплата в июне выросла на 4,3% по сравнению с маем, а в годовом выражении — на 11,7%.