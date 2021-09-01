В Черногории растут суточные показатели новых зараженных коронавирусом
Подгорица, 1 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Черногории восемь человек умерли от последствий COVID-19, сообщил Институт общественного здравоохранения (IJZCG).
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Стоп ковид
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Всего за сутки в стране проанализировали 4162 теста, из них 571 оказался положительным: заразились 540 граждан Черногории и 31 турист.
С начала эпидемии в стране от последствий ковида умерли 1732 человека.