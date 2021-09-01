Подгорица, 1 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Черногории восемь человек умерли от последствий COVID-19, сообщил Институт общественного здравоохранения (IJZCG).

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация — все новости»

Всего за сутки в стране проанализировали 4162 теста, из них 571 оказался положительным: заразились 540 граждан Черногории и 31 турист.

С начала эпидемии в стране от последствий ковида умерли 1732 человека.