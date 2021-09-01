Подгорица, 1 сентября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Председатель парламента Черногории Алекса Бечич заразился коронавирусом и находится в самоизоляции. Помимо острых симптомов этого вируса, его состояние здоровья стабильное, сообщили в пресс-службе Скупштины Черногории.

Вакцина

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«Соответственно, спикер обязан отменить ранее взятые на себя обязательства, включая участие в пятой Всемирной конференции спикеров Inter-Parliamentary Union, в Глобальном парламентском саммите по борьбе с терроризмом в Вене, а также участие в межконфессиональном форуме G20, который состоится в Болонье. Председатель отменит все другие запланированные мероприятия в стране до выздоровления и истечения срока самоизоляции», — говорится в заявлении.

В заявлении напоминается, что Бечич в соответствии с рекомендациями Института общественного здравоохранения в мае 2021 года получил вакцину от коронавируса в спортивном зале Беране, а затем ревакцинировался в Подгорице.