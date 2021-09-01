Минск, 1 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Всемирно известный белорусский производитель карьерных самосвалов БелАЗ не получит двигатели американской корпорации Cummins. Отказ от сотрудничества касается не только головного предприятия в Жодино, но и его партнёров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Американские двигатели долгое время были «сердцем» белорусской супертехники, работающей на карьерах по всему миру. Металл поставляла Россия, а в последние годы — Швеция.

Белорусское госпредприятие производит 550 модификаций карьерной техники, известной в 80 странах. Почти каждый третий большегрузный карьерный самосвал в мире — с маркой БелАЗ.

Корпорация Cummins официально подтвердила отказ от сотрудничества с белорусским госпредприятием, намеревавшемся закупить в нынешнем году американских двигателей почти на $5 млн. Причина та же, что и у Rolls-Royce, Becker Group, Liebherr и Danfoss, отказавшихся от сотрудничества с БелАЗ в 2021 году — санкции, применяемые США, Евросоюзом, Британией и другими западными странами, а также их союзниками в отношении официального Минска.

Запад не признал итоги белорусской президентской кампании 2020 года. Массовые и жестокие политические репрессии «режима Лукашенко» стали поводом для применения санкций к официальному Минску. Участвуют в них Украина, Сербия и другие страны.

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