Улан-Батор, 1 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Монголии 1 сентября начался новый учебный год и дети вернулись в школу после длительного периода дистанционного обучения. Школы, детские сады и вузы с 1 сентября начинают работу в смешанном режиме, чередуя очное и дистанционное обучение. Такое решение было принято после того, как в стране уровень вакцинации подростков достиг более 60%. Вакцинация подростков позволила начать очное обучение, отметил в своем поздравлении с 1 сентября премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Монголия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«Раньше 1 сентября для нас был праздником. А сегодня, в условиях пандемии этот день требует от нас совместной ответственности. Из-за пандемии более 112 млн детей из 13 стран не смогли вернуться в школу. Это большой ущерб. В нашей стране уровень вакцинации населения составляет 64,2%, а уровень вакцинации подростков 12−17 лет достиг 75%, преподаватели получили третью дозу вакцины, что позволило нам открыть новый учебный год очно», — заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Отметим, в Монголии с конца января 2020 года начали вводить ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса. Одной из первых мер стал карантин во всех образовательных учреждениях, введенный 27 января 2020 года. С 1 сентября 2020 года школьники вернулись в школу, но из-за вспышки COVID-19 в стране, зафиксированной в ноябре 2020 года, все образовательные учреждения снова перешли на дистанционное обучение.

С 1 сентября 2021 года в школах Монголии будет действовать новые правила. В одном кабинете должны учиться не более 20 школьников. Классы с большим количество учащихся разделены на группы — они будут учиться в кабинетах по очереди, чередуя очное и дистанционное обучение.