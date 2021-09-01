Токио, 1 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В составе антикоронавирусных вакцин, произведенных компанией Moderna, выявлено присутствие металлической крошки, сообщает 1 сентября министерство здравоохранения Японии.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

По данным агентства «Киодо», посторонние компоненты были обнаружены в ампулах вакцин Moderna ещё в августе.

В результате расследования, проведенного специалистами компании Takeda Pharmaceutical, выяснилось, что металлическая крошка в ампулах является частицами нержавеющей стали. По мнению исследователей, она могла попасть туда из-за ошибки в настройке заводских станков на линии производства вакцин.

Напомним, ранее минздрав Японии остановил применение трех лотов вакцины Moderna общим объемом 1,63 млн доз.