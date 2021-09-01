Вашингтон, 2 сентября, 2021, 00:07 — ИА Регнум. Управление транспортной безопасности США (TSA) во вторник, 31 августа, досмотрело 1,345 миллиона авиапассажиров. Это самый низкий ежедневный показатель с 11 мая, сообщает 1 сентября Reuters.

frankieleon В аэропорту

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Издание отмечает, что спад может объясняться резким ростом случаев заражения COVID-19 в США.

По данным TSA, показатель снизился примерно на 33% по сравнению с 31 августа 2019 года, когда досмотр прошли 2,04 миллиона человек.

Ранее в этом месяце Southwest Airlines Co (LUV.N) предупредила, что распространение «Дельта"-варианта коронавируса сказалось на бронировании билетов и увеличило количество отмен рейсов.