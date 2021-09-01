* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 1 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Губернатором афганской провинции Панджшер назначен ставленник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя в этом регионе находятся противоборствующие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силы, передаёт 1 сентября 1TV.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Об этом сообщил представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Мутаки. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали силы сопротивления примкнуть к ним, чтобы не было кровопролития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Афганистана в Таджикистане заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не захотят переговоров с лидерами сопротивления, в том числе с Ахмадом Масудом (лидер Фронта национального сопротивления).