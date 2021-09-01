Бишкек, 1 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Министерства обороны Киргизии и России согласовывают договор о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Об этом заявил зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ Юрий Грехов, передают киргизские СМИ.

Mil.ru Пуск ракеты ПВО

Он отметил, что российское военное ведомство уже начало процедуру ратификации аналогичного соглашения с Таджикистаном.

По итогам заседания координационного комитета генерал-полковник Грехов также сообщил о том, что Минобороны России обсуждает с представителями Казахстана и Армении возможность их участия в этом проекте.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Астраханской области России проходит активная фаза совместных учений сил ПВО СНГ «Боевое Содружество — 2021». Участие в маневрах принимают представители вооруженных сил России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.