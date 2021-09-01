Нижний Новгород, 1 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области прогнозирует приближение четвёртой волны пандемии коронавируса и призывает жителей региона вакцинироваться до её наступления.

Наталья Диева Вакцина

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В ведомстве обращают внимание на наблюдаемый в последнее время резкий рост заболеваемости COVID-19 во всем мире, в том числе и в странах с высоким процентом вакцинированного от коронавирусной инфекции населения.

Нижегородский минздрав отмечает, что как показывает практика, даже при высоком уровне заболеваемости коронавирусом вакцинация помогает снизить смертность и число тяжелых случаев течения болезни.

В ведомстве просят нижегородцев поторопиться с получением прививки от коронавируса, подчеркивая при этом, что иммунитет после получения вакцины выработается в полной мере только приблизительно через месяц.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области выявлено 402 новых случая коронавирусной инфекции. А всего за время пандемии — не менее 156 454 случаев.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 29 нижегородцев. За всё время с момента объявления пандемии от коронавируса умерли не менее 5 870 жителей региона.