Верхняя Пышма, Свердловская область, 1 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Техническом университете УГМК отметили начало учебного года и наградили работников организаций компании за успехи в сфере образования и науки. В Верхней Пышме Свердловской области состоялся традиционный праздник — Корпоративный День знаний. Он приурочен ко дню рождения Технического университета УГМК, отрытого в 2013 году. В 2020 году праздник отменяли из-за пандемии, но спустя год вновь вернулись к очному формату проведения.

Пресс-служба УГМК

В 2021 году его отмечают около 700 студентов университета УГМК, более 325 из них студенты очного обучения, в том числе 60 первокурсников, которые сегодня стали частью единой команды УГМК.

Торжественное мероприятие, организованное на площадке перед университетом под открытым небом, открыл генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

«Сегодня те, кто впервые пришёл в университет, начнут взрослую жизнь. Инженерное образование — это перспективное, а главное, очень серьезное, интересное и ответственное направление. Понимание важности этого труда придет к вам через те знания, которые вы получите в Техническом университете, через ваших учителей, через те практики, которые пройдут у вас на предприятиях. Без инженеров не будет всего того, к чему мы привыкли в нашей повседневной жизни: тепла, света и многого другого. Наша задача сделать так, чтобы наша продукция эффективно работала на людей. А еще я бы хотел пожелать каждому из вас научиться быть инженером своей собственной жизни. Поздравляю с Днём знаний! Все в ваших руках!», — сказал Андрей Козицын.

Пресс-служба УГМК

К поздравлениям присоединился директор по трансформации Джахангир Махмудов: «В этом году мы дали старт реализации Стратегии компании, которая открывает новые возможности для каждого из сотрудников. УГМК ставит перед собой амбициозные цели и задачи, и за всеми ними всегда стоят люди. Поэтому важны инициативность, компетенции, знания и способности наших коллег. Я хочу пожелать нашим студентам, прежде всего: никогда не останавливайтесь на достигнутом, старайтесь выходить из зоны комфорта, продолжайте учиться новому и, я уверен, вместе мы сможем решать очень интересные, творческие и амбициозные задачи».

На корпоративном Дне знаний подвели итоги конкурса на звание Лучшего корпоративного преподавателя за 2020−2021 учебный год. Сегодня в составе педагогического корпуса университета около 160 корпоративных преподавателей, которые задействованы как в реализации программ повышения квалификации, так и в учебных курсах программ высшего образования. Ранее победителями и призерами данного конкурса становились сотрудники ООО «УГМК-Холдинг», АО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралмеханобр». В этом году лучшими названы:

• Бичукина Ирина Альбертовна, начальник экологического управления, начальник отдела экологии ОАО «Святогор»;

• Локтеева Наталья Геннадьевна, заместитель директора по энергетике по энергоэффективности ОАО «УГМК»;

• Ерыпалова Евгения Сергеевна, начальник управления экономики строительства и инвестиционных проектов ОАО «УГМК».

В ходе мероприятия были отмечены и специалисты, работающие с детьми и школьниками. Так, благодарственные письма получили 11 экспертов с предприятий УГМК, которые приняли участие в работе летней проектной школы «ТехноЛидер». Напомним, что в эту школу приглашаются авторы лучших проектов конкурса «Инженериада УГМК», в котором с 2017 года приняли участие 1400 студентов и школьников с территорий присутствия компании.

Генерация новых знаний и обобщение производственного опыта компании идёт по всем направлениям. Это отражается в кандидатских и докторских диссертациях ее работников. На сегодняшний день в организациях УГМК уже работают 227 кандидатов и 22 доктора наук (большинство в ТУ УГМК и АО «Уралмеханобр»). За минувший год, несмотря на пандемийную приостановку работы многих диссоветов в стране, старший научный сотрудник отдела рудоподготовки АО «Уралмеханобр» Светлана Ельникова защитила свою диссертацию, ей присвоена учёная степень кандидата наук и вручена Почетная грамота.

Почётными грамотами также были награждены работники предприятий УГМК — активные авторы публикаций научных трудов:

• Тимофеев Константин Леонидович, начальник исследовательского центра АО «Уралэлектромедь» — за наибольшее количество научных публикаций;

• Мальцев Геннадий Иванович, главный специалист ИЦ АО «Уралэлектромедь» — за научные публикации в журналах с максимальным импакт-фактором на русском языке;

• Королёв Алексей Анатольевич, главный инженер АО «Уралэлектромедь» — за научные публикации в журналах с максимальным импакт-фактором на английском языке.

На корпоративном Дне знаний УГМК не обошли вниманием и успехи в учебе и достижения студентов Технического университета УГМК, которые активно участвуют во всероссийских олимпиадах и конкурсах. Лучшие 28 студентов получают именные стипендии Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло и Александра Козицына, а самые преуспевающие группы — подарки от руководства университета. Лучшими группами за этот год стали энергетики первого курса, горняки второго курса и группа автоматизации третьего курса.

В завершении праздника прозвучали поздравления и напутствия первокурсникам от директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина. Второй и третий курсы выступили с музыкальным подарком и спели песню «Сансара», а четвёртый курс подарили новичкам большой торт.