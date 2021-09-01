Варшава, , 15:52 — REGNUM Депутат Европейского парламента от Польши Анна Фотыга призвала Еврокомиссию начать переговоры с Ираком на тему иракских мигрантов, которые массово прибывают в Белоруссию, чтобы через её территорию незаконно проникнуть в страны ЕС, передаёт Polskie Radio.

Мигранты Bundeskanzlerin.de

Сообщается, что евродепутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» направила в Еврокомиссию интерпелляцию, в которой обратила внимание на тот факт, что «режим Александра Лукашенко использует мигрантов в гибридной войне против стран Евросоюза».

В своем обращении к Еврокомиссии Анна Фотыга также потребовала наложить санкции на белорусских чиновников и компании, причастные к «враждебным действиям Минска в отношении ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев литовские и польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Литву и Польшу с территории Белоруссии. Они считают, что это вызвано целенаправленными действиями официального Минска с целью дестабилизировать ситуация в Евросоюзе.