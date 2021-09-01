Москва, 1 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Жителей РФ, которые решили хранить свои сбережения на металлических счетах, привлекает репутация золота как надежного актива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM1 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала данные о том, что в РФ больше чем на 55% вырос объем средств клиентов банков на металлических счетах.

Золото

«Вложения в золотые инвестиционные инструменты, как правило, возрастают в условиях экономической неопределенности, — сказала Воронкова. — Привлекает то, что золото никогда не утрачивает своей потребительной стоимости, в отличие от большинства других инвестиционных инструментов. Репутация золота как надежного актива, а также падение ставок в банковские вклады и введение налога на доходы с депозитов свыше миллиона рублей в решающей степени повлияли на рост активности вложений в обезличенные металлические счета (ОМС) в современных условиях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из главных мировых защитных валют стал швейцарский франк.