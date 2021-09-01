Москва, 1 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. За август нефть марки Brent подешевела на 4,13%, до $71,95. Падение началось сначала месяца на фоне сильного июльского отчета по рынку труда в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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«В связи с чем инвесторы стали закладывать в цены сворачивание стимулирующих мер в 2021 году и подготовку ФРС США к повышению ставок в 2022 году.

Также давление на нефтяной рынок оказывали быстрые темпы распространение нового штамма COVID-19 «Дельта». Распространение COVID-19 в Китае привело к ужесточению карантинных мер в стране.

Из-за коронавируса инвесторов накрыли пессимистические настроения относительно будущего спроса на энергоресурсы. Запасы нефти в США стали увеличиваться.

Восстановление цены началось с уровня $64,97 на фоне возросшего спроса на рисковые активы и ослабление американского доллара. Тема коронавируса отошла на второй план из-за предстоящего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

Из-за коронавируса рост в сентябре будет ограничен. Покупатели должны поверить в то, что миру удалось справиться с Дельта-штаммом. Но никто не гарантирует, что он последний.

Макроэкономические показатели США, Китай и Европа должны показывать стабильного повышение, чтобы исчезли все опасения по поводу будущего спроса на энергоресурсы.

При благоприятных факторах для нефтяного рынка цена может подняться до $77,80. Если периодически будут прилетать негативные новости, то, скорее всего, цена останется в диапазоне $64,90−77,80», — прогнозирует эксперт.

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