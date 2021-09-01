Москва, 1 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent прибавляют 0,25%, подрастая до $71,81 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Вышедшие 31 августа предварительные данные по запасам от Американского Института нефти (API) оказались неоднозначными — в то время как запасы нефти и дистиллятов сократились сильнее прогнозов, запасы бензина выросли.

На этом фоне котировки черного золота продолжили отступление, не сумев вернуть себе рубеж $73 за баррель. Сегодня вечером выходят окончательные данные по запасам от минэнерго США, которые способны стать ещё одним стрессом для рынка.

Но главное 1 сентября вечером начинается заседание ОПЕК+, которого ждали нефтетрейдеры все последние сессии. Большинство участников рынка полагают, что страны-экспортеры не станут отменять намеченное ранее наращивание добычи.

Однако надежды на то, что вопрос хотя бы вызовет дискуссию, поддерживают попытки «быков» возобновить наступление.

Если же никаких позитивных сигналов рынок не получит ни из США, ни с полей встречи министров стран-экспортеров, нефть, скорее всего, окатится в район $70 за баррель», — считает эксперт.

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