Белград, 1 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи одобрил использование 550 000 вакцин «Спутник-V», которые были произведены в сербском Институте вирусологии, вакцин и серумов «Торлак» до 13 августа. Об этом 1 сентября заявил министр в правительстве Сербии Ненад Попович.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

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По словам Поповича, вакцины, произведенные в Сербии, полностью соответствуют по качеству вакцинам, произведенным в России. До конца года сербский институт планирует производство 4 млн доз вакцины «Спутник-V», добавил министр.

Попович заявил, что решение о экспорте вакцины в третьи страны примет правительство Сербии и президент Александр Вучич.

«Мы должны согласовать с русскими партнерами вопрос экспорта, чтобы не получилось так, что и мы и они экспортируем на один и тот же рынок», — процитировало агентство Beta слова Поповича.

Напомним, что производство первых доз вакцины «Спутник-V» в Институте вирусологии «Торлак» было налажено в мае.