Москва, 1 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Исходя из того, что доля молодежи среди заемщиков в принципе в России очень мала (порядка 5−7%), то инициатива Сбербанка выдавать ипотеку с 18 лет не сможет как-то существенно повлиять на рынок недвижимости, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

Ипотека

«Уровень финансовой грамотности в стране действительно повышается, и в большинстве своём именно среди молодежи из-за высокой вовлеченности нового поколения к интернету и прочим информационным технологиям.

При этом появляется все больше предложений на рынке труда именно для молодежи (специфика некоторых профессий элементарно непонятна старшему поколению), поэтому теоретически молодые люди от 18 лет уже могут иметь постоянный заработок, и иметь возможность взять ипотеку на жилье.

Однако полагаю, что сотрудники банка будут тщательно анализировать платежеспособность потенциальных заемщиков в возрасте 18 лет, и одобрение кредита сможет получить лишь незначительная часть желающих», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк с 1 сентября снижает минимальный возраст ипотечных заёмщиков на три года — до 18 лет.

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