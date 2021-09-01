Москва, 1 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Пандемия COVID-19 может закончиться в 2024 году. Такой прогноз 1 сентября дал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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"Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», — заявил он в беседе с Ura.ru.

При этом иммунолог уточнил, что за этот срок необходимо сократить смертность от нового заболевания и возможность появления новых мутаций SARS-CoV-2, что должно, по мнению специалиста, позволить перевести эпидемиологическую ситуацию в управляемое состояние и прекратить пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, несмотря на пандемию, валовой внутренний продукт Австралии вырос на 0,7% в течение второго квартала текущего года.