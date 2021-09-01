Джакарта, 1 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии превысило 10 миллионов, сообщает Republika.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

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Индонезия лидирует в регионе с более чем 4 млн случаев заражения SARS-CoV-2 и 133 000 случаями смерти от COVID-19. Филиппины заняли второе место в регионе с двумя миллионами случаев. Малайзия занимает третье место с 1,7 млн заболевших.

Бруней — наименее пострадавшая от COVID-19 страна в регионе. Там выявили всего 2712 случаев заражения коронавирусом.

В целом от COVID-19 в странах Юго-Восточной Азии умерли 223 000 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 583 400 доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Подробнее в материале:В Индонезию доставили 583 тысячи доз вакцины против коронавируса