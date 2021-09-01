Вашингтон, 1 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Помощь в размере $3 млрд предоставит Украине после подписания меморандума о взаимопонимании экспортно-импортный банк США (Эксимбанк). Об этом 1 сентября сообщила на брифинге, посвящённом предстоящей встрече американского президента Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Иван Юдинцев REGNUM США — Украина, деньги

«Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере $3 млрд», — сказала она.

Также представитель вашингтонской администрации добавила, что новый пакет военной помощи США Украине на $60 млн будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «план трансформации Украины», в который входит свыше 80 проектов на общую сумму $277 млрд, представил в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский.