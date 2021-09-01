Москва, 1 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Тенденция омоложения ипотечных кредитов, наряду с увеличением сроков их погашения носит общемировой характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«В ряде стран Запада подобные кредиты уже оформляются на сроки до 75 лет, что сводит вероятность погашения такого кредита самим заёмщиком к минимуму.

Недвижимость дорожает быстрее, чем растут доходы населения, что вынуждает всё больше и больше растягивать срок погашения. Банкам же это выгодно — чем дольше выплачивается кредит, тем больше заёмщик переплачивает.

Но я бы не рекомендовал 18-летним спешить с вступлением в ипотеку. Условия получения кредита могут очень сильно колебаться в зависимости от размера первоначального взноса, а также от оценки банком платежеспособности заемщика.

У совсем молодых людей, как правило, ещё нет ни стабильного высокого дохода, ни семьи, ни высшего образования. С точки зрения банка риск того, что этот кредит не будет погашен, велик, соответственно, и ставка по кредиту выше.

Да и просто обстоятельства жизни у молодого человека могут измениться кардинально с большей вероятностью. Возможно, захочется путешествовать, освоить новую профессию, поменять сферу деятельности, город или даже страну — в этих случаях наличие кредита окажется обузой.

Лучше пока копить деньги на первоначальный взнос — проценты, которые накопятся за этот срок, даже если вы используете консервативные инструменты с фиксированной доходностью, будут работать на вас, а не против вас, как проценты по кредиту.

Да и с деньгами вы будете гораздо мобильнее в случае решения что-то изменить в своей жизни, чем с непогашенным кредитом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк снижает возраст ипотечных заемщиков с 21 года до 18 лет по некоторым кредитным программам на новостройки.

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