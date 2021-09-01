Канберра, 1 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Полиция Канберры арестовала трех человек и приказал двум водителям покинуть место проведения акций протеста, в ходе которых в столице Австралии прошли митинги против действующего в городе локдауна. Об этом 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

Протест

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Ожидается, что вскоре водителям и пассажирам, находившимся в двух автомобилях, будут предъявлены объединения.

Напомним, что 31 августа у резиденции правительства и здания парламента Австралии прошло несколько малочисленных акций протеста. По данным полиции, в них в основном приняли участие противники вакцинации от COVID-19 и действующего локдауна.

Помимо арестов, полиция Канберры выписала штрафы 20 гражданам за несоблюдение постановлений органов общественного здравоохранения.