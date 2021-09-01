Канберра, 1 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт Австралии вырос на 0,7% в течение второго квартала текущего года. Однако, как подчеркнул главный казначей страны Джош Фриденбрег, все негативные последствия продолжающихся локдаунов из-за COVID-19 стране еще предстоит ощутить. Об этом 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Согласно новым данным Австралийского статистического бюро, за три месяца ВВП Австралии на душу населения вырос на 0,4%. За 2020−2021 гг. ВВП Австралии вырос на 1,4%.

«Локдауны оказали минимальное влияние на активность в целом, поскольку теперь было зарегистрировано меньшее число дней, проведенных в состоянии изоляции, а более продолжительный режим самоизоляции в Новом Южном Уэльсе начал действовать только в последнюю неделю июня», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Выступая перед журналистами, казначей Фриденберг отметил, что рост ВВП страны превзошел «все ожидания на рынке» и «превысил прогнозы федерального бюджета».