Канберра, 1 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. За последние сутки в Австралийской столичной территории 23 новых случая заболевания COVID-19. Органы общественного здравоохранения Канберры в настоящее время расследуют причины заражения девяти человек, пытаясь установить цепочки заражения. Об этом в ходе пресс-конференции 1 сентября заявил глава столичного правительства Эндрю Барр, передает телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время в столичных больницах лечение от COVID-19 проходят 13 человек, четыре из которых находятся в отделениях интенсивной терапии. Отмечается, что никто из пациентов, получающих помощь медиков, не был привит от COVID-19.

В ходе пресс-конференции глава правительства Барр отметил, что в скором времени Канберра получит 8 344 дозы вакцины Pfizer в рамках сделки с Сингапуром. Он подчеркнул что, эти дополнительные 8344 дозы «примерно эквивалентны одному дню вакцинации в Австралийской столичной территории».

«Таким образом, дополнительные 8 344 дозы позволят нам побыстрее пережить еще один день вакцинации», — заявил чиновник.