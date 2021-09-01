Блед, Словения, 1 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Заявление члена президиума Боснии и Герцеговины от бошняков Шефика Джаферовича о том, что от верховного представителя Кристиана Шмидта надо потребовать сменить сербского члена президиума Милорада Додика безответственное и опасное. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 1 сентября в словенском городе Блед.

Predsednik.rs Александр Вучич

По мнению Вучича, это стало бы опасным прецедентом, и Сербия никогда бы не согласилась на такое.

«Если вы хотите, чтобы кто-то извне принимал беспрецедентные решения в угоду одному, а в ущерб другому народу, тогда это поставит вас в очень трудное положение», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что в Боснии и Герцеговине «настал бы хаос» если бы Додик, например, потребовал смену кого-то из других двоих членов президиума БиГ.

Напомним, что ранее Джаферович заявил о том, что Додик блокирует работу президиума БиГ и потребовал от международного сообщества «принять решительные меры».