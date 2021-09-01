Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова изучит содержание «иммерсивного спектакля», который поставили прямо на мемориале жертвам политических репрессий. Об этом омбудсмен сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

M-i-e.ru Мемориал репрессированным в Екатеринбурге

Постановку «Дело Филиппа Загурского» организовали при содействии Музея истории Екатеринбурга, анонсы спектакля размещались на ресурсах организации «Мемориал» (НКО, выполняющая функции иностранного агента). Действие проходило прямо на территории памятного сооружения, где захоронены жертвы репрессий. Часть зрителей становятся «обвинителями», другая — «обвиняемыми».

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Татьяна Мерзлякова подтвердила, что услышала о скандале после публикаций журналистов. «Мы просим посмотреть, что это было, потому что нас никто туда не пригласил», — сказала омбудсмен корреспонденту ИА REGNUM. Она направила письмо в профильные инстанции, чтобы уточнить содержание спектакля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Уполномоченный по правам человека добавила, что подобным мероприятиям следует, как минимум, предусмотреть возрастное ограничение. Мерзлякова сомневается, что детям стоит участвовать в подобных мероприятиях. «Я всегда осторожно отношусь к тому, что делается для детей», — сказала омбудсмен и призвала к деликатному освещению темы политических репрессий.

Отметим, купить билет на спектакль можно детям от 12 лет (на некоторых ресурсах указано ограничение «14+»).