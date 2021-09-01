КНДР передаст китайскую вакцину от COVID-19 другим странам — ООН
Вашингтон, 1 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Китайская вакцина Sinovaс, предложенная КНДР в рамках инициативы COVAX, может быть передана другим странам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
«Министерство иностранных дел КНДР проинформировало нас о том, что 2,97 млн доз вакцины, положенные стране в рамках инициативы COVAX, могут быть переданы другим странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса», — сказал представитель ЮНИСЕФ.
По данным Детского фонда ООН, КНДР отказывается от вакцины из-за ограничений на поставку вакцин от COVID-19 и вспышек коронавируса в некоторых странах.
Ранее представители Института стратегии национальной безопасности сообщали, что Пхеньян не хочет использовать вакцину китайского производства по соображениям её эффективности и безопасности.
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