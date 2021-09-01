Москва, 1 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В России рынок строительства жилья станет более устойчивым, а его развитие будет более планомерным и прогнозируемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная, отвечая на вопрос о том, как наблюдаемое в РФ снижение цен на жилье отразится на ипотечном кредитовании и ситуации на строительном рынке.

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«При сценарии, который нами рассматривается в качестве основного, никаких резких колебаний цен в целом по стране мы не ожидаем, — сказала Школьная. — Соответственно, никаких негативных последствий для сектора строительства жилья мы не видим. Наоборот, коррекция и последующая стабилизация повысят устойчивость рынка, сделают его развитие более планомерным и прогнозируемым. Что касается рынка ипотеки, тут скорее обратная связь — нормализация условий ипотечного кредитования стабилизирует цены, а не наоборот. Другими словами, произведенная корректировка условий ипотеки снизит риски и для банковского сектора, и для потребителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная рассказала, когда темпы роста цен стабилизуются и выйдут на плато.