Джакарта, 1 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Cогласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 10 337 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 1 сентября 2021 года в Индонезии выявлено 4 100 138 носителей коронавируса.

За сутки коронавирусом переболели 16 394 гражданина Индонезии. Побороть коронавирус в стране смогли 3,7 млн жителей.

В период с 31 августа по 1 сентября от COVID-19 в Индонезии умерли 653 человека. С начала пандемии от COVID-19 скончались 133 676 жителей Индонезии.

В настоящее время в стране имеется 189 571 активный случай COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 583 400 доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.