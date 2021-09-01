Москва, 1 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса нового типа — это «естественная история», подобная эпидемиям гриппа или кори. Об этом главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил 1 сентября в рамках марафона «Новое знание».

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«Моё персональное мнение, что это естественная история. Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями», — сказал Проценко.

По его словам, говорить о победе над пандемией COVID-19 преждевременно. Людям придётся жить с этой болезнью, как ранее пришлось научиться жить с гриппом или корью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Проценко предположил, что сочетание трёх факторов осенью может спровоцировать вспышку COVID-19 с тяжёлым течением болезни. Это «грипп, ковид и возвращение людей из отпусков».

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