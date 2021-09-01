Нижний Новгород, 1 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области приняли решение продлить период действия режима самоизоляции для беременных еще на четыре месяца. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 31 августа.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

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Соответствующие изменения, предписывающие нижегородским работодателям перевести беременных на дистанционную работу на срок до 31 декабря 2021 года, уже внесены в указ о введении режима повышенной готовности.

Также в указе говорится о том, что местным работодателям по-прежнему настоятельно рекомендуется перевести на удаленную работу сотрудников в возрасте от 65 лет и старше, а также работников с хроническими заболеваниями.

Региональные власти подчеркивают, что эти меры связаны с повышенной опасностью коронавируса для людей из групп риска.