Москва, 1 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Один из крупнейших российских банков — Сбербанк — с 1 сентября 2021 года намерен пересмотреть условия выдачи ипотечных кредитов и снизить минимальный возраст потенциальных заемщиков, передаёт РБК со ссылкой на представителя кредитного учреждения.

ИА Красная Весна Сбербанк

Выдавать ипотеку Сбербанк планирует с 18 лет. Ранее получить кредит на покупку жилья могли только граждане РФ в возрасте от 21 года. Клиентам «Сбера» будут доступны две ипотечные программы — кредит на новостройки и готовое жилье.

Новые условия действуют при подаче заявок в отделениях банка по всей России или онлайн. Другие требования к молодым заемщикам не меняются.

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность населения России перед банками достигнет на исходе года 11,4−11,6 трлн руб., заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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