Бишкек, 1 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Киргизии признало, что занималось прослушиванием телефонных переговоров ряда киргизстанских политических деятелей.

Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

Пресс-служба милицейского ведомства прокомментировала опубликованное местными СМИ заявление экс-судьи Конституционной палаты Верховного суда Киргизии, лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой о том, что МВД занималось незаконной прослушкой телефонов оппозиционных политиков, правозащитников и гражданских активистов — в общей сложности около 100 человек.

В министерстве подтвердили, что прослушивание телефонных переговоров некоторых лиц проводилось в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в октябре 2020 года.

В МВД утверждают, что занимались прослушкой «в целях установления причастности лиц, проверки соучастия в преступлении, установления возможных связей между ними и подозреваемыми, которые были привлечены к уголовной ответственности».

При этом разрешение на прослушивание телефонов милиционеры получили по решению Первомайского районного суда киргизской столицы.

«По истечении срока в дальнейшем специальные следственные действия следствием и судом не продлевались», — резюмирует пресс-служба министерства внутренних дел Киргизии.

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