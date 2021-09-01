Москва, 1 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. При покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке размер среднего ежемесячного платежа по ипотечному кредиту в наибольшей степени на протяжении последних трех лет увеличился в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе консалтинговой группы SRG.

AlexanderStein Ипотека

Согласно данным компании, которые приводит РИА Новости, за три года размер среднего ежемесячного платежа по ипотеке (при ипотеке на однокомнатные квартиры на 15 лет с первоначальным взносом 30%) в Сочи вырос 96,24% и стал составлять 46,1 тыс. рублей, в Новороссийске — на 66,5% (до 27,3 тыс. рублей), Братске — на 49,52% (до 11,4 тыс. рублей), Нижнекамске — на 44,15% (до 12,1 тыс. рублей) и Улан-Удэ — на 40,12% (до 15,6 тыс. рублей).

Вместе с тем, ежемесячный взнос по ипотечному кредиту за это же время подешевел в Саранске (-1,97%, до 12 тыс. рублей), Комсомольске-на-Амуре (-2,19%, до 9,6 тыс. рублей), Таганроге (-2,64%, до 9,8 тыс. рублей), Нижнем Тагиле (-4,98%, до 8 тыс. рублей), Шахтах (-6,07%, до 7,4 тыс. рублей), Рыбинске (-10,06%, до 7 тыс. рублей) и Орске (-12,64% до 4,8 тыс. рублей).

При этом в Москве средний размер платежа по ипотеке вырос за этот же период на 24,59% и стал составлять 64,3 тыс. рублей, вв Санкт-Петербурге — на 28,32%, до 38,3 тыс. рублей.

«Средний ежемесячный платеж по ипотеке в 100 крупнейших городах России на однокомнатные квартиры при первоначальном взносе 30%, сроке 15 лет, годовой ставке 8,16% составляет 17,1 тысячи рублей. За три года средний платеж вырос на 20,62% даже с учетом того, что в 2018 году средняя ипотечная ставка составляла 9,77%. Ставка снизилась, однако средняя стоимость однокомнатной квартиры увеличилась на 32,58%», — указали аналитики консалтинговой группы SRG.

Также они уточнили, что ставка по ипотеке на вторичном рынке, по их данным, к концу года достигнет 9% и при этом ежемесячный платеж по ипотеке для однокомнатной квартиры Как сообщало, ранее стало известно, что на 15 лет с первоначальным взносом 30% увеличится на 4,87%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что задолженность населения России перед банками достигнет на исходе года 11,4−11,6 триллиона рублей.