Тирасполь, , 13:36 — REGNUM Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 1 сентября получило от России партию учебников для школьников. Об этом глава ПМР Вадим Красносельский сообщил в своем телеграм-канале.

Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня нашему минпросу переданы 1510 учебников для первых — седьмых классов. Их стоимость — порядка миллиона рублей», — написал Красносельский.

Он сообщил, что учебники прислали по линии Россотрудничества, их передадут в школы в течение ближайших дней. Учебники идентичны российским и соответствуют школьной программе, утвержденной ПМР. Красносельский поблагодарил Россию за подарок.

Стоит отметить, что в середине августа из России в Приднестровье привезли 4500 книг для библиотек республики.