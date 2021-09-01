Рига, 1 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Смерти 30-летней женщины, учительницы и мамы троих детей, наступившая через 40 дней после окончания курса вакцинации от коронавируса, связана с тромбозом легких.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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После месяца расследований Государственное агентство лекарств Латвии сообщило, что не выявлено убедительных доказательств прямой связи между проведенной вакцинацией и внезапной смертью. По словам представителей агентства и нескольких врачей-специалистов, смерть, вероятно, связана с другим лекарством, которое женщина регулярно принимала.

«Пациент принимал лекарство с хорошо известными побочными эффектами — венозной тромбоэмболией и легочной эмболией. Все симптомы, а также развитие событий предполагают, что такая реакция может связана с ним», — заявила старший эксперт Отдела регистрации лекарственных средств Госагенства Латвии Зане Нейкена.

В агентстве также подчеркнули, что первоначальная информация о полностью здоровых, но внезапно скончавшихся людях часто впоследствии не подтверждается после углубленного медицинского анализа и сбора дополнительных данных.

Информация о смерти вакцинированной молодой учительницы, многодетной матери, всколыхнула социальные сети Латвии в начале августа нынешнего года. Сестра погибшей опубликовала пост в соцсетях, чем привлекла внимание широкой общественности к этой трагедии.