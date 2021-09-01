Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Доклад о якобы имеющихся на территории Крыма нарушениях прав человека, который опирается на собранную дистанционно с территории Украины информацию, подготовил генсек ООН Антониу Гутерреш. Документ 1 сентября распространила пресс-служба ООН.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

Уточняется, что в названном докладе, как передает РИА Новости, рассматривается период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, и также указывается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просило власти России содействовать в отправке миссии на полуостров.

Кроме того, отмечается, что Россия в ответ заявила о готовности «обсудить перспективы» такой миссии при условии, что она будет «организована в соответствии с правилами, регулирующими въезд на территорию РФ». Однако в связи с тем, что Генассамблея ООН не признает Крым российской территорией, «УВКПЧ до настоящего времени не смогло изыскать надлежащие возможности для организации миссии в Крым».

В результате этого доклад «основывается на информации, собранной в ходе дистанционного мониторинга, проводимого УВКПЧ с помощью миссии по наблюдению за правами человека на Украине», которая работает там с марта 2014 года.

При этом добавляется, что в его основу легли данные «по итогам непосредственных опросов жертв предполагаемых нарушений прав человека в Крыму и в дальнейшем подтвержденная многочисленными источниками, включая опросы родственников жертв, свидетелей и адвокатов», а также судебные документы, официальные отчеты и открытые источники.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.