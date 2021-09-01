Рига, 1 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Рижскому Русскому театру приходится отменять спектакли из-за того, что среди потенциальных зрителей было мало обладателей ковид-сертификатов и вакцинированных. Об этом художественный руководитель театра, режиссер Сергей Голомазов сообщил латвийскому «Радио 4».

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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В Латвии массовые мероприятия открыты только для владельцев ковид-документов, однако их число остается по-прежнему недостаточным для заполнения зала, констатировал режиссер.

«Это колоссальное препятствие», — так оценил Голомазов недостаточный охват вакцинации среди публики, на которую ориентируется театр.

По его словам, «у нас всё-таки драматический театр. И мало того, что он драматический, он ещё ориентирован русскоговорящую или понимающую на русском и заинтересованную часть публики. К сожалению, ситуация с наличием этих ковид-паспортов» осложняется тем, что процент привитых очень мал».

Голомазов выразил надежду на то, что в сентябре нынешнего года вакцинация охватит более широкие массы, потому что, по его словам, другого выхода нет, и просто переждать, пересидеть не удастся ни зрителям, ни тем, кто для них работает. По его словам, если отрасль снова поставят на паузу, это усугубит финансовые проблемы, с которыми сталкиваются все работающие в Латвии театры, и просто похоронит все творческие планы.

«Вот это проблема, с которой я, честно говоря, не знаю, что делать», — признался режиссер.