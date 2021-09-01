Новосибирск, 1 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 сентября, в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2054 пациента, в том числе 37 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 168 человек. На ИВЛ — 13 пациентов», — уточнил оперштаб. Всего в Новосибирской области сделано 2 372 047 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области, по данным данным на сегодня, 1 сентября, за прошедшие сутки был выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом.