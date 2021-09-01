Новосибирск, 1 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным данным на сегодня, 1 сентября, за прошедшие сутки был выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 175 случаев.

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 77 лет, 80 лет и женщины в возрасте 53 года, 64 года, 71 год, 73 года, 89 лет, 90 лет. Всего в регионе умерли 2667 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 58 672 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4518 детей; 47 830 пациентов выздоровели (+96 за сутки).