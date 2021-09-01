Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В самом большом пункте вакцинации от коронавируса в Петербурга, расположенном в ТРЦ «Галерея», появился робот-андроид, который помогает получить точные ответы на возникшие вопросы и измеряет температуру. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Робот в пункте вакцинации

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Напомним, пункт вакцинации на верхнем этаже ТРЦ «Галерея» рассчитан на ежедневную вакцинацию до 1 тыс. человек. В первый день осени на помощь сотрудникам пункта пришел настоящий робот.

«Он отвечает на самые популярные вопросы горожан о вакцинации, помогает заполнить документы и проводит их сканирование. Также он осуществляет измерение температуры при нажатии соответствующей кнопки на экране или по голосовой команде», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что всего в «Галерее» прививается около 400 петербуржцев и гостей города в день.

На данный момент в городе на Неве привито первично от коронавируса привиты 1 481 860 человек, в том числе 4521 за минувшие сутки. Закончили цикл вакцинации 1 439 618 горожан, в том числе 13 583 — за истекшие сутки.