Москва, 1 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Да, действительно, XX век был для нашей страны не только великим и героическим, что особенно проявилось в советскую эпоху, но и трагическим. Особенно тяжелые потери принесло вторжение гитлеровской Германии в 1941 году, подчеркнул обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 1 сентября, комментируя слова Владимира Путина о численности населения России.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками 1 сентября заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло составить 500 млн человек.

«Советский народ победил в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, но это стоило ему 27 миллионов жизней из числа жителей страны на тот период, не считая многих миллионов не родившихся в результате этих потерь граждан СССР!

Первая мировая война, две революции, Гражданская война тоже принесли многомиллионные потери, образовали свои «демографические ямы». Ну и, конечно, неестественная убыль населения собственно в России после катаклизма 1991 года.

По оценкам демографов, убыль населения составляла ежегодно не две и не три сотни тысяч человек — точные данные по годам легко посмотреть в соответствующих статистических сборниках. Причём подчеркну, эта убыль продолжалась и все так называемые «нулевые».

Почему дважды на протяжении прошлого века российская государственность «рассыпалась», кто в этом виноват? На мой взгляд, виновник тут один: безответственная элита как Российской Империи, так и позднего Советского Союза.

Но что говорить о 1991 годе — с тех пор прошло уже тридцать лет! Уверен, что многих провалов 1990-х и последующих годов тоже можно было избежать, если бы качество современного российского правящего класса было бы другим.

Демография, отношения нашей страны с соседями, положение русских за границами современной России точно выглядели бы иначе», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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