Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявлен 201 носитель коронавируса, что на одного инфицированного меньше, чем днем ранее. Об этом 1 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Больше всего новых случаев заражения за последние сутки выявлено в городах Всеволожск, Тихвин (по 11), Кириши (10).

Общее количество заразившихся за время пандемии в Ленобласти составляет 63 295 человек. За последние сутки выписали по выздоровлению в Ленобласти 84 человека, а общее число выздоровевших от ковида в регионе достигло 49 983 человека.

От COVID-19 в Ленинградской области скончались за время пандемии 2411 человек, в том числе два человека умерли за последние сутки. Это на один случай больше, чем в предыдущий день.